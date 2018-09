Heidelberg treibt Klimaschutz voran

Heidelberg.Gestern San Francisco, morgen Heidelberg: Die Stadt am Neckar (Bild) will den Klimaschutz vorantreiben. Bei seinem Kalifornienbesuch gemeinsam mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) hat Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) das Engagement zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes vorgestellt. Im Mai 2019 treffen sich Vertreter der weltweiten Klimaschutz-Städte zur Nachfolgekonferenz in Heidelberg. Rund 1500 Teilnehmer werden zu diesem Austausch erwartet. Unter anderem hat Würzner den amerikanischen Politiker Al Gore eingeladen, an den Neckar zu kommen. miro (Luftbild: Zinke)

