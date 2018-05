Heidelberg: Unbekannter Mann versucht 18-Jährige mit Gewalt zu küssen

Anzeige

Heidelberg.Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zu Montag eine 18-Jährige auf der Ziegelhäuser Brücke in Heidelberg bedrängt und versucht, sie zu küssen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, befand sich die junge Frau auf dem Weg nach Hause. Als Sie kurz nach Mitternacht am S-Bahnhof Schlierbach-Ziegelhausen ausstieg, folgte ihr der Unbekannte und versuchte sie in ein Gespräch zu verwickeln. Sie wies die Annäherungsversuche zurück, woraufhin der Mann versuchte sie mit Gewalt zu küssen. Ein Autofahrer und dessen Mitfahrer kamen der jungen Frau zu Hilfe. Während der Autofahrer anhielt, riss sich die 18-Jähre vom Unbekannten los. Er flüchtete daraufhin in Richtung Schlierbach.

Der Unbekannte war der 18-Jährigen bereits eine halbe Stunde zuvor im Bus der Linie 35 aufgefallen. Nach dem Übergriff wartete die junge Frau an der Haltestelle Neckarschule auf den Moonliner 4. Der Mitfahrer des helfenden Autofahrers stand ihr dabei zur Seite. Die 18-Jährige sah dann, wie der Unbekannte aus dem Bus ausstieg und in Richtung Peterstaler Straße davonlief. Er war offenbar eine Haltestelle zuvor eingestiegen.

Der Unbekannte wurde der Polizei wie folgt beschrieben: Er ist etwa 17 bis 21 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, sehr schlank, hat eine dunkle Hautfarbe sowie kurze dunkle Haare. Er sprach gebrochen Deutsch, hat ein längliches, markantes und pickliges Gesicht, hohe Wangenknochen, eine spitze Nase sowie große markante Augen. Er war bekleidet mit einer ausgewaschenen, hellen Jeans mit dunkleren, blauen Schattierungen, einer dicken schwarzen Jacke und weißen Adidas-Turnschuhen mit Streifen.