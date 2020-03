Heidelberg: Universitätsklinikum übergibt Covid-19-Testungen an dezentrale Standorte

Heidelberg.Die Infektionsambulanz am Universitätsklinikum Heidelberg hat am Mittwoch in Absprache mit dem Gesundheitsamt Heidelberg die Testabstriche auf Covid-19 eingestellt. Dies teilte das Klinikum in einer Pressemitteilung mit. Alle Proben werden ab sofort an den Standorten Schwetzingen (Drive-in) und Heidelberg Messplatz/ Kirchheim (Drive-in und Walk-in) genommen. Seit dem 28. Februar 2020 waren am Universitätsklinikum Heidelberg insgesamt rund 3000 Tests gemacht worden, zuletzt rund 350 pro Tag. Jetzt steht die dezentrale Infrastruktur für die Abstriche. Untersucht und ausgewertet werden die Proben weiterhin in den Laboren des Klinikums.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch fürs Stadtgebiet Heidelberg zuständig ist, weist ausdrücklich darauf hin, dass vor einer Testung eine telefonische Rücksprache zwingend erforderlich ist. Wer befürchtet, sich angesteckt zu haben, erreicht die Hotline des Gesundheitsamts täglich von 7.30 bis 19 Uhr unter der Telefonnummer 06221/522-1881.