Heidelberg: Wohnen wie Pippi Langstrumpf

Vor neun Jahren eine zarte Idee, heute Realität: Seit Ende des vergangenen Jahres sind die Bewohner des Projekthauses „Konvisionär“ komplett. Es ist - wenn man so will - eine Villa Kunterbunt in den Mauern von eineinhalb ehemaligen US-Kasernengebäuden. Im Mark Twain Village zwischen Rhein- und Edisonstraße erproben 84 „Konvisionäre“ einen Gegenentwurf zum anonymen Tür-an-Tür-Wohnen - und zwar selbstverwaltet.

Bastian Boger (31) und Margarethe Spohr (30) hatten mehrere Jahre an dem Projekt mitgeplant, bevor sie im April vergangenen Jahres selbst einzogen. Ist das Zusammenleben hier wie erhofft? „Ich habe nicht gedacht, dass die Entscheidungsfindung in der Gruppe so zermürbend sein kann“, seufzt Spohr und lacht. Sie steht in der Küche ihrer Wohnung, schält eine Zwiebel und denkt an Diskussionen über Balkone, Boger an die über Pissoirs: Über Monate habe das „Konvisionär“-Plenum das Für und Wider eines zusätzlichen Männerklos in den Toiletten der Gemeinschaftsräume erörtert, bevor es schließlich eingebaut wurde.

Entscheidungen wollen die Bewohner einvernehmlich treffen. Wer hier zuhause ist, zahlt nicht einfach Miete - er gestaltet mit: Alle zwei Wochen tagt das „Konvisionär“-Plenum, alle zwei Monate das gemeinsame „Blockplenum“ mit benachbarten Projekten. Hinzu kommen Arbeitskreise, in denen sich jeder engagiert - etwa solche für Finanzen oder Architektur.

Trotz zäher Entscheidungsprozesse - das Paar schätzt seine neue Heimat: Boger „den wahnsinnigen Grad an Freiheit“, Spohr die „vielen spontanen Begegnungen und was daraus entsteht“. Die Bewohner sind zwischen null und 70 Jahre alt, darunter viele junge Familien, ein Großteil von ihnen Akademiker. Boger erzählt, wie die Gruppe zusammenwächst, seit sich alle auf einem Fleck befinden. „Die Wege sind kürzer, die Leute klopfen jetzt an, anstatt zu telefonieren.“ Und die Kinder, meint Spohr, brächten zusätzliches Leben in die Gemeinschaft.

Die „Konvisionäre“ zahlen durchschnittlich 8,50 Euro pro Quadratmeter, der Mindestbetrag liegt bei 7,50 Euro. Manche zahlen freiwillig einen höheren Betrag, um Personen mit schmaleren Budgets zu entlasten. In ferner Zukunft könnten die Mieten sinken: Die Projektkosten von knapp sechs Millionen werden über Direktkredite und ein Bankdarlehen finanziert. „Wenn die Kredite durch die Mieten getilgt sind, braucht es nur noch Geld, um die Häuser in Schuss zu halten“, so Boger. Die Eigentumsstruktur von „Konvisionär“ soll sicherstellen, dass das Selbstverwaltungsprinzip über die Gründergeneration hinaus bestehen bleibt: Einem Verkauf der konvisionär GmbH müssten beide Gesellschafter zustimmen: der Verein der Bewohner und der Verein zur Sicherung selbstverwalteter Wohnformen.

Den Innenhof teilt sich „Konvisionär“ mit dem benachbarten Gemeinschaftsprojekt „Hagebutze“, das die sanierten Kasernengebäude schon 2017 bezogen hatte. Bald noch mit einem dritten: „Raumkante“ - einem Neubauprojekt, das aus den beiden ersten Initiativen hervorgegangen ist. Im Gegensatz zu den anderen Häusern soll es hier ausschließlich Clusterwohnungen geben mit kleinen Individual- und großen Gemeinschaftsbereichen. Keller- und Waschräume sowie Veranstaltungsräume sollen bei den anderen Projekten mitgenutzt werden. So würden Synergieeffekte weitergedacht „vom einzelnen Haus auf einen ganzen Block“, sagt Boger.

Das Interesse an selbstverwalteten Wohnformen sei spürbar, meint Jonas Bust-Bartels von „Raumkante“: Auf ein Zimmer bei „Raumkante“ kämen mehr als 100 Interessenten: „Das zeigt doch, dass Leute bereit sind, sich einzubringen für ihr Wohnen.“ Alle drei Projekte wollen nicht nur innerhalb ihrer eigenen Wände wirken: „Wir wollen nach außen strahlen“, so Boger. Die Gemeinschaftsräume können auch von anderen Initiativen genutzt werden, die Ortsgruppe der Klimaaktivisten Extinction Rebellion gastierte bereits. Aber auch mit ihrem eigenen Engagement wollen sie anstecken: Ob Lebensmittelkooperative, die hauseigene Fahrradwerkstatt oder der noch knapp bestückte Umsonst-Laden - das Viertel ist eingeladen, mitzumachen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 01.03.2020