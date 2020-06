Heidelberg zu Zeiten Jesu Christi

Heidelberg.Wer die keltische und römische Geschichte Heidelbergs in Computerspiel-Optik interaktiv erleben will, der ist vom 9. Juli an im Kurpfälzischen Museum der Stadt goldrichtig. Auf einem vierteiligen Großbildschirm kann man betrachten, wie Natur, Häuser und Siedlungen damals aussahen – und wo die Exponate, die heute im Museum zu sehen sind, ursprünglich standen. Von zwei Terminals aus können Besucher per X-Box-Controller durch die Siedlungen der römischen Soldaten in Neuenheim „wandern“ und prüfen, was sich anstelle heutiger Straßen befand und welche Bäume am Neckar wuchsen, zudem können sie sich über bekannte Sehenswürdigkeiten anhand von eingeblendeten Texten informieren.

Dafür haben Archäologen des Hauses zusammen mit dem Frankfurter Designstudio Meso für jede der beiden Zeiten eine Region nach den heute bekannten Fakten geschaffen. „HD Discovery Station“ lautet der Titel des neuen Angebots, mit dem das Museum nach Angaben von Direktor Frieder Hepp „für die archäologischen Museen über die Grenzen Heidelbergs hinaus“ virtuelles Neuland betritt.

Doch mit dem Erkunden der Siedlung, die zur Römerzeit zunächst auf dem Gelände des heutigen Stadtteils Neuenheim entstand, geben sich die Museumsmacher nicht zufrieden. Mit Hilfe des Spielcontrollers kann der Nutzer sich auch durch die Region bewegen.

13 000 Objekte integriert

„Wir haben eine Landschaft zehn auf zehn Kilometer rekonstruiert“, erklärte Projektleiter Tobias Schöneweis von der Archäologischen Abteilung. „Wir können hundert Kilometer weit blicken und circa 500 Meter weit hochfliegen.“ Auch Wälder und Wiesen wurden nach Rücksprache mit Paläobotanikern rekonstruiert.

Insgesamt seien etwa 13 000 Objekte in die Darstellung integriert worden, davon 10 000 reale Gegenstände wie Bäume und Häuser, sagte Sebastian Kujas von der Meso Digital Interiors GmbH. „Wir haben nichts anderes getan, als ein Computerspiel zu entwickeln“, erklärte Schöneweis. Das Konzept sei aber „eine vollkommene Neuentwicklung“, für die verschiedene technologische Möglichkeiten kombiniert worden seien. So kommuniziere zum Beispiel Spielesoftware mit Daten aus einem Geoinformationssystem, ein spezielles Serverprogramm spiele die Inhalte dann auf.

Die Kombination von verschiedenen computertechnologischen Programmen sei speziell von Meso entwickelt worden. Die Archäologen wiederum stellten dafür bestimmte Daten zur Verfügung. In der weiteren Ausgestaltung sei man „völlig frei“, so könne man bei neuen Erkenntnissen auch neue Siedlungen einfügen, so Schöneweis. Hepp dankte zudem den Mitarbeitern des Vermessungsamtes, die das Projekt mit ihren Erkenntnissen unterstützt hätten – etwa mit einem „Flug“ in den Schacht auf dem Heiligenberg. Auf dem Berg selbst hatte sich in keltischer Zeit – also etwa 450 Jahre vor Christus – ein Ringwall befunden. Auch der ist zu sehen. Allerdings sind nicht alle Details historisch genau. Die römische Zeit im heutigen Heidelberg bestehe eigentlich aus einer Militärzeit mit zwei aufeinander folgenden Kastellen in Neuenheim und – nach dem Abzug der Soldaten um 130 bis 140 nach Christus – aus einer zivilen Zeit, in der sich die nördlichen und südlichen Teile ausdehnten und Handel und Verkehr in Heidelberg blühten, so Renate Ludwig von der Archäologischen Abteilung.

Nicht mal 1000 Einwohner

Da es schwierig sei, zwei Epochen in einem Bild darzustellen, habe man eine „ideale Zeit“ abgebildet, in der das Kastell noch stehe, die folgende Siedlung aber schon wachse. „Das dürfte, wenn man es ganz streng wissenschaftlich nimmt, in diesem Moment so nie gewesen sein.“ Zur dargestellten Zeit, in den 30er und 40er Jahren des ersten Jahrhunderts, lebte etwa eine höhere dreistellige Zahl an Menschen in dem gewerbetreibenden Straßendorf, so Ludwig. „Heidelberg war ja nicht Ladenburg.“

Finanziert wurde das 150 000 Euro teure Projekt nach Hepps Angaben vom Freundeskreis des Kurpfälzischen Museums der Stadt Heidelberg. Der Direktor dankte auch dem Vorsitzenden des Gremiums, Manfred Lautenschläger, der die Idee zu der „Discovery Station“ gehabt habe. Lautenschläger bekannte: „Ich gehöre mit zu den ersten Fans dieser Ausstellung.“

