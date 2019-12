Heidelberg: Zweieinhalb Jahre Jugendstrafe nach Kampfhundeattacke

Heidelberg.Im Prozess um eine Hundeattacke an Pfingsten auf einem Feldweg zwischen Leimen und Heidelberg hat die Jugendkammer des Heidelberger Landgerichts den Hauptangeklagten wegen schwerer und gefährliche Körperverletzung zu zweieinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Zwei 22-Jährige werden wegen fahrlässiger Körperverletzung zu je einem Jahr Haft verurteilt. Die Strafen werden zur Bewährung ausgestzt.

Die Staatsanwaltschaft hatte für zwei Angeklagte Freiheitsstrafen von einem Jahr sowie für den Jüngsten drei Jahre und sechs Monate Jugendstrafe gefordert. Zwei heute 17 und 22 Jahre alte Männer gingen demnach am Abend des Pfingstmontag mit den Tieren spazieren, als eine Gruppe Jugendlicher auf Fahrrädern an ihnen vorbeifuhr. Zunächst sollen die beiden die Hunde am Halsband gehalten haben.

Als die Gruppe weiterfuhr, ließen sie die Hunde los. Sie setzten der Gruppe hinterher, rissen einen heute 17-Jährigen vom Rad und verletzen ihn mit Bissen unter anderem ins Gesicht, am Hals und am Arm lebensgefährlich. Er gehörte zum weiteren Freundeskreis und hatte zuvor schon Kontakt mit dem Hund, aber Angst vor ihm, weil die Jugendlichen das Tier „aus Spaß“ auf ihn gehetzt hatten. Der 22-jährige Besitzer der Hunde war bei der Beißattacke nicht dabei, hätte die als Kampfhunde eingestuften Vierbeiner aber nicht seinem minderjährigen Bruder anvertrauen dürfen.

Außerdem hatten die rund ein Jahr alten Hunde nicht ohne Leine und Maulkorn geführt werden dürfen. Er muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Verteidiger des Hauptangeklagten plädierten auf zwei Jahre Jugendstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden sollte.