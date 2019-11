HeidelbergCement-Chef Scheifele spart bis zum Abschied

Heidelberg.Begriffe wie „Sparprogramm“, „Kostenmanagement“ oder „Einsparziele“ fallen immer in Presseterminen mit Bernd Scheifele. So ist es auch in seiner voraussichtlich letzten Telefonkonferenz als HeidelbergCement-Chef am Donnerstag: Bei der Vorstellung der Zahlen für das dritte Quartal 2019 verweist Scheifele stolz auf die „hohe Kostendisziplin“ der vergangenen Monate, die neben Preiserhöhungen zu

...