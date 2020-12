Heidelberger Apothekenmuseum gründet „Corona-Abteilung“

Heidelberg.Die Medikamente Pantoprazol und Veklury beziehungsweise der Wirkstoff Remdesivir schreiben gerade Geschichte bei der Behandlung von Covid-19-Patienten in der aktuellen Pandemie. Das Deutsche Apothekenmuseum im Heidelberger Schloss – eigentlich vor allem auf die Historie der Pharmakologie spezialisiert – hat nun ein neues „Corona-Kapitel“ aufgeschlagen: Es dokumentiert die Entwicklung und hält sie so für künftige Generationen fest. Dafür steht das Museum bundesweit in Kontakt mit Forschungseinrichtungen´, wie Museumsleiterin Elisabeth Huwer und Sammlungsleiterin Claudia Sachße berichten.

Ziel sei es, eine „repräsentative Auswahl an Objekten zu sammeln, die aus medizinisch-pharmazeutischer Sicht die Entwicklungen um Covid-19 dokumentieren“, erklären die beiden Expertinnen.

Für bereits bekannte Medikamente haben sich mit der Corona-Herausforderung neue Einsatzbereiche entwickelt. Außerdem werden noch in der Entwicklung stehende Medikamente in die neue Sammlung aufgenommen. Erste Exponate schickte das Uniklinikum: Hydroxychloroquin etwa war bis dahin als Malariamittel eingesetzt worden. Die Uniklinik hat es inzwischen eine Studie zur Behandlung von Covid-19-Patienten damit und mit dem Magenschutz Pantroprazol abgeschlossen.

Einrichtung derzeit geschlossen

Aus der Thoraxklinik kommt Veklury, ein Arzneimittel mit dem Virenhemmer Remdesivir, der unter anderem für die Behandlung von Ebola erforscht wurde. Aus Tübingen und München ist ebenfalls Unterstützung signalisiert worden. Wann Besucher den neuen Sammlungsbereich anschauen können, hängt von der Pandemie selbst ab: Die Einrichtung im Heidelberger Schloss bleibt wie alle anderen Museen und Freizeiteinrichtungen bis zunächst 20. Dezember geschlossen. miro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 01.12.2020