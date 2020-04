Heidelberger Chefarzt schildert Erfahrungen mit Corona-Patienten

Felix Herth, Chefarzt an der Heidelberger Thoraxklinik behandelt Corona-Patienten - einige von ihnen mit schwerem Verlauf. Im Interview spricht er über die bisherigen Erfahrungen, Spätschäden und die Gefahr einer zweiten Infektionswelle.

Herr Professor Herth, wann kamen die ersten Corona-Patienten zu Ihnen in die Thoraxklinik?

Felix Herth: Vor vier Wochen. Die ersten waren vier Franzosen aus dem Elsass, die beatmet zu uns verlegt wurden. Inzwischen sind auch Patienten aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis hinzugekommen. In Spitzenzeiten hatten wir auf unserer Intensivstation zwölf Covid-Patienten, und auf der Isolierstation noch einmal zwölf. Im Moment sind es noch zehn Covid-Patienten, sechs davon auf der Intensivstation.

Wie geht es den ersten Erkrankten mittlerweile?

Herth: Alle vier Patienten aus Frankreich sind noch immer bei uns. Einigen geht es wieder gut, aber andere sind noch schwer krank und werden weiter beatmet.

Gab es bei den ersten Fällen etwas, das Sie erstaunt hat?

Herth: Nein. Schon bevor die Franzosen bei uns eintrafen, standen wir in Kontakt mit den Kollegen in Mulhouse und Colmar und waren entsprechend informiert. Wie angekündigt waren die Patienten zwischen 50 und Mitte 70 und in kritischem Zustand. Sie mussten teilweise auch an eine ECMO, eine Art Blutwäsche, bei der das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff versorgt wird. Im Elsass gab es zu dem Zeitpunkt keine freien Behandlungsplätze mehr.

Unterscheidet sich das klinische Bild von Covid-19-Patienten von dem, was sie sonst kennen?

Herth: Nein. Als Lungenarzt muss ich sagen: Ein ARDS, also ein akutes Lungenversagen, das es aus vielen Gründen geben kann, sieht bei Covid nicht anders aus als bei einer Influenza (Grippe). Und auch der Umfang und die Probleme, mit denen wir es zu tun haben, sind bei beatmeten Patienten mit schwerer Lungenentzündung durch die beiden Krankheiten vergleichbar.

Aus anderen Krankenhäusern hieß es, dass Ärzte überrascht waren, wie stark die Lunge betroffen war. Ist das bei Ihnen nicht so?

Herth: Das hängt sicher damit zusammen, wen Sie fragen. Wir sind hier in einer Lungenklinik und sehen entsprechend häufig schwer geschädigte Lungen. Für uns ist das dann vermutlich eher Alltag als in anderen Krankenhäusern.

Wie sieht die Therapie aus?

Herth: Eine Therapie, von der wir aus großen Studien wissen, dass sie etwas bringt, haben wir nach wie vor nicht. Das heißt, wir setzen auf verschiedene antivirale Therapieansätze. Außerdem setzen wir unspezifische Antikörper ein, um das Immunsystem zu stimulieren. Dazu kommen Maßnahmen die wir schon kennen und auch bei anderen Langzeitbeatmungen durchführen.

Auch bei Ihnen gab es Todesfälle. Was waren das für Patienten?

Herth: Es waren ganz klar Fälle, die in das Risikoprofil passen. Bei den Verstorbenen handelte es sich um ältere Patienten, 80 plus, sie hatten alle schwere Begleitererkrankungen. Wir haben hier bis jetzt noch keinen zuvor gesunden Menschen an Covid verloren..

In zahlreichen Ländern haben sich Ärzte und Pflegekräfte infiziert. Wie gut funktioniert der Schutz des Personals bei Ihnen?

Herth: Ich glaube, die Zeit, die wir hier hatten, um uns auf die Situation vorzubereiten, hat uns geholfen, gute Schutzmaßnahmen zu garantieren. Wir haben in der Thorax-Klinik knapp 900 Mitarbeiter und nur eine einzige Person hat sich infiziert. Und das könnte auch im häuslichen Umfeld passiert sein. Glücklicherweise war es ein ganz milder Verlauf. Die Person war zwei Wochen zu Hause und dann war es wieder gut.

Können Sie etwas über Spätfolgen bei Corona-Patienten sagen?

Herth: Eine Lunge braucht etwa sechs Wochen, um sich von einer Infektion zu erholen. Derzeit mehren sich Berichte, dass Patienten nach dieser Zeit mehr Beschwerden haben als gedacht. Es gibt ersten Daten aus China, wonach manche sechs bis acht Wochen nach überstandener Erkrankung bis zu 30 Prozent Lungenfunktionsverlust hatten. Auch von der Uni Innsbruck wurde bekannt, dass mehrere Taucher, alles jüngere Männer, nach einer milden Covid-Erkrankung massive Lungenschäden aufweisen. Dass es ernste Dauerschäden an der Lunge gibt, kennen wir von SARS-1. Nun ist es wichtig, das auch für Covid zu untersuchen. Daher planen wir mit dem Lungennetzwerk Rhein-Neckar Patienten in der Region zu überwachen, um hier klarer zu sehen.

Sind Sie zuversichtlich, dass eine Überlastung der Krankenhäuser in Deutschland ein für alle Mal abgewendet wurde?

Herth: Das ist schwer zu beantworten. Im Moment sind die Zahlen rückläufig. Es scheint, dass wir Ruhe haben. Die Frage ist nur: Ist das die Ruhe vor dem Sturm oder war es das jetzt? Wenn ich abends mit dem Fahrrad nachhause fahre, dann sehe ich, dass wieder mehr los ist auf den Straßen, dass sich die Menschen stärker gruppieren. Das heißt, die Bevölkerung wird nachlässig. Und wenn ich dann davon ausgehe, dass man vier Tage braucht, bis man es hat und dann noch einmal sieben Tage, bis es zum schweren Verlauf kommt, dann müsste bald eine zweite Welle kommen. Ob das wirklich so ist, werden die nächsten ein bis zwei Wochen zeigen.

