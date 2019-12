Heidelberger Forscher sind Hirntumoren bei Kindern auf der Spur

Heidelberg.Im Kampf gegen einen besonders aggressiven Hirntumor bei Kindern ist Wissenschaftlern des Hopp-Kinderzentrums Heidelberg (KiTZ) ein großer Schritt gelungen. Zusammen mit Kollegen des Deutschen Krebskonsortiums (DKTK) präsentierten sie in der Fachzeitschrift „Nature“ die bislang umfangreichsten Analysen zu der Krebsart ETMR (Embryonale Tumoren mit mehrschichtigen Rosetten) vor.

„Es ist uns gelungen, die in ihrer Gewebebeschaffenheit sehr unterschiedlichen Tumoren auf molekularer Ebene umfassend zu charakterisieren - quasi eine Art ,molekulare Landkarte’ dieser Krebsart zu erstellen“, erklärte Marcel Kool, KiTZ-Wissenschaftler und Gruppenleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum. Dabei fanden die Forscher eine Reihe von auffälligen Veränderungen an den Krebszellen, die als Angriffspunkt für mögliche Behandlungsverfahren dienen könnten.

ETMR sind eine Gruppe aggressiv wachsender Hirntumoren, die hauptsächlich bei Kindern unter vier Jahren vorkommen. Sie gelten bislang als besonders schlecht behandelbar und führen meist binnen kürzester Zeit zum Tod. In Deutschland gibt es nur einzelne Fälle von ETMR, weltweit sind es rund 100 bis 200 Patienten pro Jahr.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019