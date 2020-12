Heidelberger Gemeinderat diskutiert am Donnerstag

Dreht die Entscheidung darüber, wo das Ankunftszentrum des Landes für Geflüchtete gebaut wird, eine weitere Schleife? Der Heidelberger Gemeinderat soll am Donnerstag entscheiden, wie mit den mehr als 9500 gültigen Stimmen des Bürgerbegehrens umgegangen werden soll.

Standort „Wolfsgärten“: Das Areal im Besitz der Stadt, bislang landwirtschaftlich genutzt, aber als Gewerbegebiet ausgewiesen, soll nach einer Gemeinderatsentscheidung vom Juni der neue Standort des Ankunftszentrums sein, das seit 2015 in Patrick-Henry-Village seine vorübergehende Adresse hat. Die Stadt hält das Areal nach wie vor als bestens geeignet, wie Oberbürgermeister Eckart Würzner noch am Montag unterstrich. Die Gespräche zur Raumplanung mit dem Land liefen sehr gut. Das Zentrum soll weiter seinen bundesweiten Vorbildcharakter behalten und qualitativ hochwertig gebaut werden. Auch die Außenflächen würden „so ansprechend wie möglich“ gestaltet.

Vorteile: Für den Standort spricht -aus Sicht Würzners und Bürgermeister Jürgen Odszucks ferner die gute Anbindung an den ÖPNV mit fußläufig erreichbarem S-Bahn-Anschluss. Der Weg könne mit wenig Aufwand ertüchtigt und mit einer Brücke verbunden werden.

Nachteile: Die Lage zwischen zwei Autobahnen und einer Bahnlinie ist für die Gegner des „Wolfsgärten“-Standorts der größte Kritikpunkt. „Menschen brauchen Menschen“, kann auch Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez den „isolierten Standort“ nicht akzeptieren. Das Ankunftszentrum solle in den neuen Stadtteil Patrick-Henry-Village integriert werden, finden die Vertrauensperson des „Bündnisses für Ankunftszentrum Flüchtlinge und Flächenerhalt“.

Termin: Die Befürworter des Bürgerentscheids möchten, dass die Abstimmung gemeinsam mit der Landtagswahl organisiert wird: am 14. März 2021. Bürgermeister Eckart Würzner und Unterstützer des Standorts Wolfsgärten möchten den Bürgerentscheid lieber auf den 11. April 2021 terminieren. Auch der noch nicht genau definierte Tag der Bundestagswahl - wahrscheinlich 19. oder 26. September 2021 - war schon in der Diskussion, hat aber derzeit keine Befürworter.

Erfahrungen: In Heidelberg hat es bislang drei Bürgerentscheide gegeben: gegen den Verkauf städtischer Wohnungen auf dem Emmertsgrund (2008), gegen den Ausbau der Stadthalle (2010) und gegen die Verlagerung des RNV-Betriebshofs auf die Wiese am Großen Ochsenkopf (2019). Im ersten Fall war die Wahlbeteiligung zwar zu gering, aber der Gemeinderat orientierte sich dennoch am Ergebnis zugunsten der Bürgerinitiative. Zwei Jahre später kippte der Bürgerentscheid die beschlossene Stadthallenerweiterung. Gegen die Verlagerung des Betriebshofs gab es eine deutliche Mehrheit. Das Quorum wurde verfehlt, aber der Rat verwarf trotzdem die Verlagerung.

Argumente für 14. März: Die Landtagswahl lockt ohnehin viele Wähler zu den Urnen, argumentieren die Befürworter. Die größte Hürde eines Bürgerbegehrens ist in der Praxis nicht, eine Mehrheit zu sammeln - sondern das Quorum zu erreichen. 40 Prozent der wahlbeteiligten Heidelberger müssen für das Anliegen gewonnen werden.

Argumente für 11. April: Die Verwaltung argumentiert, dass ein Dienstleister die Briefwahlunterlagen - Corona-gerecht - zusenden könnte und die Verwaltung entlastet wäre. Als positives Beispiel dafür, dass eine „abgekoppelte“ Briefwahl dennoch viele Wähler mobilisiert, wird die Wahl zum Oberbürgermeister in Konstanz in diesem Herbst bei mehr als 55 Prozent - also sehr hoch - war. Wunder sieht diese Argumentation kritisch und hält dagegen, dass diese OB-Wahl sehr polarisierend und wählermobilisierend gewesen sei. Eine Auswertung aller zurückliegenden Bürgerbegehren im Land habe hingegen ergeben, dass von allen Bürgerbegehren, die mit Landtagswahlen den Termin teilten, die Buga-Abstimmung in Mannheim mit 59,5 Prozent noch den geringsten Beteiligungswert hatte, das Quorum also jeweils immer erreicht wurde.

Warum nicht später?: Die Abstimmung für das Bürgerbegehren muss gesetzlich spätestens vier Monate nach Zulassung des Bürgerbegehrens an einem Sonntag durchgeführt werden, erklärt Edgar Wunder, eine der Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens. Der 11. April wäre der letztmögliche Termin.

Weitere Möglichkeiten: Der Gemeinderat kann alternativ dem Auftrag des Bürgerbegehrens entsprechen und die Gemeinderatsentscheidung vom Juni zugunsten der „Wolfsgärten“ annullieren. Oder die Fraktionen können eine zusätzliche Fragestellung für den Bürgerentscheid einfügen, die eine positive Aussage zu einem Standort - am wahrscheinlichsten Patrick-Henry-Village - formuliert. Für diesen Zusatz müsste allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Gemeinderat stimmen. Für SPD-Fraktionschefin Anke Schuster ist das machbar: Eine Koalition aus SPD, Linke, Bunte Liste, „Heidelberg in Bewegung“ und „Die Partei“ verfüge bereits über 16 der insgesamt 48 Sitze im Stadtrat.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020