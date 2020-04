Heidelberger gewinnt 834.000 Euro

Heidelberg.Noch weiß Lotto Baden-Württemberg noch nicht, welchem Glückspilz sie 834 000 Euro überweisen darf: Ein noch unbekannter Spieler hat sich in der Mittwochsziehung mit sechs an der richtigen Stelle gesetzten Kreuzchen diese Summe gesichert. Hätte er auch noch die richtige Zusatzzahl auf seinem Spielschein gehabt, wären ihm sogar 13,5 Millionen Euro zugestanden. So darf er sich aber darüber freuen, dass die sechs Richtigen mit einer Wahrscheinlichkeit von eins zu 15,5 Millionen ihn getroffen haben. Der Spielschein ist in einer Annahmestele in der Altstadt abgegeben worden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020