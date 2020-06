Heidelberger Literaturtage beginnen

Heidelberg. Das alte gemütliche Spiegelzelt ist diesmal nicht auf dem Heidelberger Universitätsplatz aufgebaut. Der Grund dafür fängt mit C an... Doch die Heidelberger Literaturtage finden trotzdem statt - als Online-Festival. Am Mittwoch, 24. Juni, geht es los. Literaturfans können bis Sonntag, 28. Juni, bei täglich bis zu fünf Veranstaltungen live dabei sein. Die Lesungen und Diskussionen

...