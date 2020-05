Heidelberger Neckarwiese: 200 Kreise sorgen für nötigen Abstand

Mit rund 200 eingezeichneten Kreisen will die Stadt Heidelberg sicherstellen, dass am Pfingstwochenende auf der Neckarwiese das in der aktuellen Corona-Verordnung festgehaltene Abstandsgebot von 1,50 Meter eingehalten wird. Wie die Stadt in einer Pressemitteilung erklärte, geht die Verwaltung aufgrund des guten Wetters davon aus, dass sich über das lange Wochenende zahlreiche Menschen draußen aufhalten werden. "Da wollen wir für die Neckarwiese eine kleine Orientierungshilfe geben, damit sich niemand Sorgen um den richtigen Abstand machen braucht", wie Bürgermeister Wolfgang Erichson in der Mitteilung zitiert wird.

Zweck der Kreise, die mit einem Abstand von rund drei Metern zueinander eingezeichnet werden, ist es, den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand automatisch einzuhalten. Demnach dürfen sich Besucher allein oder mit maximal mit Personen eines weiteren Haushaltes in die Kreise setzen. Um die sogenannten Abstandskreise einzuzeichnen, greift das Landschaftsamt auf Maschinen zurück, mit denen normalerweise Sportplätze aufbereitet werden. Die Markierungsfarbe ist nach Informationen der Stadt nur vorübergehend zu sehen. Die Rasenmarkierung verschwinde mit der Zeit durch Witterungseinflüsse von alleine.