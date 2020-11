Heidelberger Physiker reisen mit Söhnchen durch den Iran

„Wann, wenn nicht jetzt?“ dachten sich die beiden jungen Heidelberger Physiker Salomé und Daniel Rahner und starteten im September 2019 direkt nach ihrer Promotion zu einer fünfmonatigen Reise durch Georgien, Armenien, den Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Taiwan, Thailand und Sri Lanka. Im Gepäck: Ihr 18 Monate alter Sohn Johannes. Begeistert hat die junge Familie vor allem der Iran.

Salomés Bruder verbrachte zu dieser Zeit ein Auslandssemester in Taiwan, ihn wollten sie zu Weihnachten besuchen. „Also schauten wir uns an, welche Länder zwischen Deutschland und Taiwan liegen.“ Sie reisten hauptsächlich über Land, die erste große Etappe führte sie über rund 3500 Kilometer von Georgien nach Dubai. Längere Strecken legten sie meist mit dem Nachtzug zurück, für schwer erreichbare Ziele mieteten sie sich Autos. „Wenn Johannes abends schlief, haben wir die nächsten Tage geplant“. Auf Länder mit schlechter Gesundheitsversorgung und hohem Infektionsrisiko für Malaria oder Dengue-Fieber verzichten sie vorsorglich.

Zwei Rucksäcke und 18 Windeln

Gereist wurde mit zwei Rucksäcken, einem Baby-Tragetuch und 18 Stoffwindeln. Die bewährten sich bis zur Wäscherei eines iranischen Wüstenhotels. „Was genau dort passiert ist, wissen wir nicht, doch hinterher waren sie nicht mehr dicht“, schmunzeln beide. Erst in Dubai konnten sie für Ersatz sorgen. Dennoch gestaltete sich die Reise mit Kleinkind einfacher als gedacht: „Er war während der gesamten Zeit sehr ausgeglichen, bekam nur einmal Fieber.“

Sechs Wochen verbrachte die Familie im Iran. Neben den persischen Bauwerken, der Wüste und dem von Bergen und Flüssen geprägte Kurdistan beeindruckten sie vor allem die Menschen: „Solche Gastfreundschaft haben wir beide zuvor noch nie erlebt.“ Wo immer möglich, suchten sie Übernachtungsmöglichkeiten über eine Couchsurfing-Plattform und bekamen so Einblicke in das Familienleben ihrer Gastgeber. „Das hat super funktioniert, obwohl im Iran die entsprechenden Seiten im Internet gesperrt sind.“ Dadurch sollen Kontakte mit Touristen unterbunden werden. „Wir fanden es erstaunlich, dass so viele Menschen bereit sind, diese Sperre trotz drohender Repressionen zu umgehen.“

Dass Gastfreundschaft ein wesentlicher Teil der iranischen Kultur ist, haben die Rahners auch sonst oft erlebt: Sie wurden auf der Straße oder im Zug angesprochen und zum Essen eingeladen. Söhnchen Johannes diente dabei oft als „Türöffner“. Auch einen Eindruck von der politischen Situation im Land bekam die Familie:

Als die Bevölkerung gegen eine plötzliche Benzinpreiserhöhung Ende 2019 protestierte, reagierten die Behörden mit einer Internetblockade, das Telefonnetz brach zusammen. „Schulen wurden geschlossen, Busse fuhren nicht mehr, die Menschen demonstrierten und wir wussten lange nicht, was los ist.“ Vom Iran haben sie ein neues Bild gewonnen: „Die Nachrichten erwecken oft den Eindruck, dass alle Menschen dort gefährlich sind“, findet Daniel Rahner. „Aber die, die wir getroffen haben, sind unzufrieden mit dem System und wollen raus.“

Leere Regale daheim

Als die Familie im März 2020 wieder Heidelberger Boden betraten, musste sie sich aufgrund des ersten Lockdowns an leere Supermarktregale gewöhnen. Zwar hatten sie ihre Reise noch ohne Einschränkungen durch Corona-Maßnahmen beenden können, erschwert wurde jedoch der Weg zurück in den Alltag. Geplante öffentliche Reisevorträge können nicht stattfinden, ihr Buch „Zwischenstopp Iran - Mit 18 Windeln von Tiflis nach Dubai“ ist bisher nicht erscheinen. Die Jobsuche gestaltete sich ebenfalls schwierig. Im Januar kann Daniel Rahner sein Referendariat als Physiklehrer an einem Heidelberger Gymnasium beginnen. Salomé Rahner begann im Sommer ein Fernstudium der Wirtschaftswissenschaften.

Mittlerweile ist die Familie zu viert. Während sich Johannes vermutlich nicht an seine erste große Reise erinnern wird, haben seine Eltern nachhaltige Perspektiven gewonnen. „Uns wurde immer wieder deutlich, wie privilegiert wir hier in Deutschland sind“, fasst Salomé Rahner die Eindrücke und Erfahrungen zusammen. Und Daniel Rahner ergänzt: „Wir haben gelernt, offener zu sein.“ Überall begegnete man ihnen mit großem Vertrauensvorschuss. „Das möchten wir übernehmen: Den Menschen eher Gutes zutrauen, auch wenn wir sie noch nicht so gut kennen.“

