Heidelberger Präventionspreis für „klare Haltung“

„Heidelberg macht Mut“: Unter diesem Motto ist der zwölfte Heidelberger Präventionspreis verliehen worden. Der Hauptpreis ging an die Initiative „Teilseiend“. Nur die Preisträger, Organisatoren und Laudatoren konnten wegen der Corona-Pandemie bei der Preisverleihung am Montagabend im „Prinz Carl“ dabei sein. Rund 400 Zugriffe hatte aber bis Dienstagmittag der Youtube-Mitschnitt, der weiterhin abgerufen werden kann (https://bit.ly/2VQTS0j) .

„SicherHeid“-Geschäftsführer Reiner Greulich würdigte, dass alle ausgezeichneten Projekte „eine klare Haltung“ zu Pluralismus und Toleranz ausdrückten. Besonders überzeugte das Projekt „Und was glaubst Du? Heidelberger Interreligiöse Ferien“ vom Verein „Teilseiend“: Jury- und „Sicherheid“-Gründungsmitglied Manfred Lautenschläger hielt die Laudatio auf den ersten Preisträger und verdoppelte unter dem Eindruck aller „hochkarätigen Projekte“ spontan die Preissummen - auch für künftige Jahre.

Polizeipräsident Andreas Stenger würdigte die Gregor-Mendel-Realschule für das Projekt „Gesicht zeigen“, das mit dem zweiten Platz belohnt wurde. Mehr als 500 Schüler aller Klassenstufen haben sich mit den Themen Toleranz und gesellschaftlicher Zusammenhalt auseinandergesetzt und sie fotokünstlerisch umgesetzt. Die Schüleridee, die in eine Ausstellung münden sollte, wurde den Corona-Bedingungen angepasst ins Internet verlegt. Schulsozialarbeiter Christian Ruck und Schüler Raul Martin nahmen den 1000-Euro-Scheck entgegen.

Rap-Workshop und Fotokunst

Zwei dritte Preise verlieh Jurymitglied Isabel Arendt an die Freie Evangelische Gemeinde (EFG Hoffnungskirche) mit Pfarrer Axel Klaus und Daria Kraft vom Diakoniewerk für einen Rap- und Video-Workshop, der hitverdächtig ist, sowie an die Julius Springer Schule für das Projekt „Alles wird Mut“ mit 79 Schülern. Danijel Cubelic, neuer Leiter des Amtes für Chancengleichheit der Stadt, ging auf aktuelle Diskriminierungstendenzen ein. „Trotz aller Fortschritte stehen wir in vielen Dingen noch am Anfang“, verweist er darauf, dass sich Hautfarbe oder Herkunft immer noch auf Schulnoten auswirkten. „Hass gegen und Abwertung von Minderheiten“ seien auf der Tagesordnung. Abwertung geschehe oft subtil und meist unbewusst: „Wir müssen Mut zum Wandel und zur Selbstreflexion zeigen.“

Bürgermeister Wolfgang Erichson überreichte einen Sonderpreis an „Anna“. 2018 eingerichtet, bieten die Sozialpädagoginnen Carolin Weik und Nora Bretschi im Diakonischen Werk eine Sprechstunde für Frauen aus der Prostitution an, besuchen sie in den Bordellbetrieben, organisieren medizinische Beratung und stehen ihnen telefonisch zur Seite. „Hunderte Frauen nahmen das Angebot an, zahlreiche wurden beim Ausstieg begleitet“, fasst Erichson zusammen.

Café mit 18 Nationalitäten

Einen Anerkennungspreis nahm Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez von der Christus-Luther-Markus-Gemeinde für „Café Talk“ von Oberbürgermeister Eckart Würzner entgegen. 2016 für Menschen im Ankunftszentrum gegründet, die Gelegenheit bekommen sollten, Heidelberger kennenzulernen. „In Räumen der Luthergemeinde in der Vangerowstraße treffen sich an drei Tagen in der Woche 50-60 Menschen aus 18 Herkunftsländern.

Auch die SG Heidelberg-Kirchheim erhält für das Integrationsprojekt „Akzeptanz, Gemeinsamkeit und Stärke durch Vielfalt“ einen Anerkennungspreis. 1000 Jugendliche werden in dem Sportverein betreut - in enger Kooperation mit „Anpfiff ins Leben“, erklärt der Vereinsvorsitzende Uwe Hollmichel. Ein weiterer Anerkennungspreis ging an Pädaktiv für das Projekt „Miteinander für Vielfalt“, das Jugendlichen und Kindern das Erkennen von Fakenews erklärte.

Infos:

Der Heidelberger Präventionspreis wird seit 2009 vergeben.

Initiator ist der Verein Sicheres Heidelberg („SicherHeid“).

Mehr als 114 Projekte haben sich in diesen zwölf Runden beworben.

Eine Jury, diesmal mit der Journalistin Kirsten Baumbusch als externem Mitglied, hat die Projekte bewertet.

Die Preisträger 2020 sind der Verein „teilseiend Heidelberg“, die Gregor-Mendel-Realschule, die Julius-Springer-Schule und die EFG Hoffnungskirche Heidelberg.

Einen Sonderpreis erhält das Diakonische Werk der Evangelische Kirche Heidelberg.

Anerkennungspreise gehen an „Together: Café Talk“ der Evangelischen Christus-Luther-Markus-Gemeinde - einen Treffpunkt für Menschen aus vielen Herkunftsländern - sowie an die SG Kirchheim für das Integrationsprojekt „Akzeptanz, Gemeinsamkeit und Stärke durch Vielfalt“.

Die Preise sind mit 1000, 500 und 250 Euro dotiert. Manfred Lautenschläger verdoppelte die Summe.

