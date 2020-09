Heidelberger Schulen bekommen 2400 Tablets überreicht

Heidelberg.Das Amt für Digitales bei der Stadt Heidelberg hat in den vergangenen Wochen Akkord-Arbeit geleistet. Insgesamt haben die Mitarbeiter 2400 iPads ausgepackt, Programme und Apps installiert und dann an die Schulen in der Stadt verteilt. Mittlerweile ist der Digitalpakt, den Bund und Länder in der laufenden Corona-Krise beschlossen haben, also im Schulalltag angekommen: Die Geräte sind bei den

...