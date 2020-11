Heidelberger Spitzenköche im TV-Duell

Heidelberg.Da werden nicht nur die Töpfe heiß: Für einen TV-Wettstreit schwingen gleich zwei Heidelberger Spitzenköche demnächst Messer und Kochlöffel. „Mein Lokal, Dein Lokal“ heißt die Sendereihe von Kabel 1, die in den nächsten Tagen gedreht wird. Schloss-Gastronom Martin Scharff tritt dabei unter anderem gegen Tristan Brandt („959“) an. Die Sendetermine sind noch nicht bekannt. Auch, wer die drei weiteren Kandidaten sind, blieb zunächst offen. „Mein Lokal, Dein Lokal“ war schon einmal in der Region unterwegs: Im Januar 2020 wurden die Folgen ausgestrahlt, die unter anderem in der „Krone“ in Großsachsen, in „Frenk’s Ristorante“ in Mannheim, „im „Cottage“ in Heidelberg-Bergheim und im „Nana“ in der Altstadt der Unistadt gedreht wurden. (miro)

