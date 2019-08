Heidelberger Uniklinikum sagt Operationen ab

Heidelberg.Wegen Problemen mit der IT hat das Heidelberger Uniklinikum am Freitag alle geplanten Operationen abgesagt. Auf Nachfrage teilte eine Sprecherin mit, dass akute Notfälle wie Unfälle aber dennoch operiert werden können. "Die PC Programme in den OPs funktionieren unabhängig vom EDV-Betriebssystem", erklärt sie.

In der Nacht sollte das EDV-Betriebssystem gewartet und aktualisiert werden, danach sei es am Morgen zu weitreichenden Störungen gekommen. Derzeit laufe die Fehlersuche am Zentrum für Informations- und Medizintechnik auf Hochtouren. Für den Nachmittag ist eine Krisensitzung geplant. Von der IT-Störung ist auch die Heidelberger Thoraxklinik und das Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim betroffen. (sin)