Heidelberger US-Kaserne ab 2022 Polizeistandort

Heidelberg.Das Land Baden-Württemberg will die Polizeiarbeit in der Region effizienter und professioneller aufstellen und investiert 25 Millionen Euro in die Sanierung von drei Gebäuden auf dem Areal der ehemaligen US-Kaserne Campbell Barracks in Heidelberg. Wie das Stuttgarter Finanzministerium gestern mitteilte, geht es konkret um die Kriminalpolizei - die derzeit im Gebäude der ehemaligen

...