Heidelberger wird Präsident einer amerikanischen Chirurgen-Gesellschaft

Heidelberg. Die Ernennung gilt als „Oscar“ in der Mikrochirurgenwelt: Günter Germann ist von der American Society for Reconstructive Microsurgery (ASRM) auf ihrem Weltkongress Mitte Januar in Florida zum Präsidenten gewählt worden. Er ist der erste Nicht-Amerikaner in dieser Funktion. Vor zehn Jahren hat Germann in Bergheim die Privatklinik „Ethianum“ gegründet. Im Gespräch mit dieser Zeitung spricht er über die Auszeichnung und die Bedeutung von Ärzteportalen.

Herzlichen Glückwunsch! Was bedeutet Ihnen die Ernennung?

Günter Germann: Ich denke, die Auszeichnung darf als Würdigung des akademischen Lebenswerks und als große Ehre für die deutsche Plastische Chirurgie verstanden werden. Ich bin seit 25 Jahren bei den amerikanischen Mikrochirurgen Mitglied, war der erste Deutsche, der für ein Kongressprogramm verantwortlich war, und der erste Ausländer, der jemals Schatzmeister der Vereinigung war. Das setzte sich bis zur Präsidentschaft fort.

Also ist es eher ein Ehrentitel - oder doch mit weiterer vieler Arbeit verbunden?

Germann: Es ist ein bisschen mehr als nur Ehre - aber dafür ist die Präsidentschaft immer auf ein Jahr begrenzt. Dann bleibt das Ganze überschaubar.

Bekommen Sie damit auch eine Botschafterfunktion?

Germann: Ja, auch. Das hat natürlich auch eine gewisse Ironie, wenn man als Deutscher für die Amerikaner beim Europäischen Kongress spricht. Das ist eine Gesellschaft mit sehr vielen internationalen Mitgliedern, nicht so ein in sich siedendes „America first Töpfchen“.

Vor zehn Jahren haben Sie in Heidelberg-Bergheim die Privatklinik „Ethianum“ eröffnet. Wie hat sie sich entwickelt?

Germann: Gut! Wir wachsen stetig. Aber es ist ein gesundes Wachstum in einer Landschaft, in der andere Krankenhäuser es schwer haben - denken Sie an große Kliniken mit Millionen Defizit. Ich glaube, dass es uns in den zehn Jahren gelungen ist, eine sehr gute Reputation aufzubauen.

Wie sehen Sie Internetforen und Ärztebewertungsportale - wie bewerten Sie solche Angebote?

Germann: Schwierig. Denn Sie sind als Bewerteter letztlich wehrlos. Die Hürden, einen komplett unsachlichen und auch nicht den Tatsachen entsprechenden Kommentar entfernen zu lassen, sind sehr hoch, während die Schwelle, irgendetwas, was nicht stimmt, ins Netz zu stellen, extrem niedrig ist. Man kann solche Posts kommentieren. Ich weiß, dass meine Bewertungen sehr gut sind. Meiner Erfahrung nach ist es die Mühe nicht wert, auf solche anonymen Posts zu antworten. Es gibt keine wirkliche Waffengleichheit. Das ist bei Steuerberatern, Anwälten oder Ärzten nicht anders. Ich gerate nicht mehr in Schlaflosigkeit, wenn da etwas Derartiges über mich geschrieben wird - was glücklicherweise nur sehr selten geschieht. Es ist ein Teil unserer Welt.

Wie viele Patienten wurden in den vergangenen Jahren im „Ethianum“ behandelt?

Germann: Das ist sehr schwer zu sagen. Ambulant werden 2500 bis 4000 Patienten jährlich behandelt, 1200 werden stationär aufgenommen. Grob gerechnet kann man von 7000 bis 7500 Patientenkontakten pro Jahr ausgehen. In jeder Sprechstunde sehe allein ich zwölf bis 14 neue Patienten - und das zweimal in der Woche.

Woher kommen die Patienten?

Germann: Nach wie vor aus dem In- und Ausland. Unser unmittelbares Einzugsgebiet reicht bis Frankfurt und Baden-Baden. Und dann kommen noch die mittelbaren Patienten dazu, die auf Empfehlung aus ganz Deutschland kommen - und von weiter her.

Im „Ethianum“ wird auch mit Stammzellen geforscht. Das so „gezüchtete“ Material soll bei der Wundversorgung eingesetzt werden. Wie weit sind Sie in diesem Verfahren?

Germann: Die Regularien der deutschen Bürokratie machen es nicht leicht, Innovationen einzuführen. Es ist unvorstellbar, wie lange Prozesse dauern. Es werden Auflagen gemacht und erfüllt - und dann dauert es wieder Monate, eventuell auch mit neuen Auflagen. Wir sind inhaltlich, technisch und von der Patentsituation her so weit, dass wir morgen einen Antrag stellen können, Patienten im sogenannten „Heilversuch“ - der Laie würde von Experiment sprechen - zu behandeln, wenn konventionelle Behandlungen gescheitert sind. Wir haben Stammzellen aus Fettgewebe isoliert, können diese vermehren und aufbewahren - was in Deutschland verboten, zum Beispiel in Ungarn und anderen Ländern aber erlaubt ist. Wir hoffen, dass wir dennoch bald in die klinische Medizin gehen können.

Welche Patienten würden davon profitieren?

Germann: In erster Linie die mit Wundheilungsstörungen. Oder mit Narben nach Unfällen. Da geht es erst einmal gar nicht um etwas Ästhetisches.

Werden Sie Ihren Nachfolger in der amerikanischen Gesellschaft vorschlagen?

Germann: Nein, es ist der aktuelle Vizepräsident, der dann zum „President elect“ - und schließlich zum Präsidenten für ein Jahr nachrückt. Die Nachfolgeregelung wird nicht in stundenlangen Mitgliederversammlungen ausdiskutiert. Und ich wusste daher seit einem Jahr, was auf mich zukommt.

