Heidelberger Zoo hilft in Australien

Viele Koalas haben ihren Lebensraum verloren. © dpa

Heidelberg.Die Brände in Australien haben viele Tiere heimatlos gemacht. Eine hohe Anzahl an Kängurus, Koalas und anderen australischen Tieren sind bei den Buschfeuern ums Leben gekommen. Wie der Heidelberger Zoo am Donnerstag in einer Pressemitteilung verbreitete, hat der Australische Zooverband mit dem Wildlife Conservation Fund kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zur Rettung der Tierwelt gestartet. Der Zoo Heidelberg unterstützt die Initiative mit Geldern in Höhe von 2000 Euro aus dem Notfallfonds des zooeigenen Artenschutzbudgets. „Wir hoffen, dass die Initiative mit vielen Spendengeldern gefördert wird, damit möglichst viele Tiere gerettet werden können“, so Direktor Klaus Wünnemann. sal

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.01.2020