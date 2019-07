Helfer befreien Neckarufer von Müll

Heidelberg.Ausgestattet mit knallorangefarbenen Müllsäcken sind rund 25 Freiwillige dem Abfall am Heidelberger Neckarufer zu Leibe gerückt. Bei einer sogenannten Cleanup-Aktion der Organisation „Surfrider Foundation Baden-Pfalz“ waren die Helfer am Sonntagvormittag rund zwei Stunden lang im Einsatz. „Wir waren auf Ziegelhäuser Seite etwa zwei Kilometer vor und anderthalb Kilometer hinter der Alten Brücke unterwegs. Teilweise sogar im Neckar selbst“, berichtet Mitveranstalter Uwe Franken.

Plastikverpackungen aller Art, Kronkorken, Zigarettenpackungen und -stummel sowie Tüten landeten in den Müllsäcken. „Das ist so das Übliche, mit dem wir bei unseren Aktionen konfrontiert werden“, sagt Franken. „Hinzu kommen jede Menge Flaschen, sowohl Glas als auch PET. Das war wohl vor allem der Schlossbeleuchtung am Samstagabend geschuldet.“ Der außergewöhnlichste Fund sei ein Buch der Stadtbücherei Heidelberg gewesen, das bereits halb aufgelöst von den Müllsammlern aus dem Wasser gezogen wurde.

Mit der Resonanz waren die Organisatoren zufrieden. „Trotz eines kleinen Regenschauers vor Beginn waren einige Heidelberger da, die uns unterstützt haben“, berichtet Franken. Auch von Passanten und Spaziergängern im Bereich des Neckarufers hätten die Freiwilligen viel positiven Zuspruch erhalten. „Das Interesse an der Aktion und unserer Organisation war sehr groß.“ Ein Infostand auf der Straße, der über die Arbeit der „Surfrider Foundation Baden-Pfalz“ aufklärte, sei dementsprechend gut besucht gewesen.

In den USA gegründet

Bei der Surfrider Foundation handelt es sich um eine Nichtregierungsorganisation, die sich dem Schutz von Küsten und Gewässern verschrieben hat. Neben Aufklärungsarbeit und Forschung sollen auch Aktionen wie in Heidelberg zum Erreichen dieses Ziels beitragen. Die Organisation geht auf einen Zusammenschluss von Surfern in Malibu (USA) im Jahr 1984 zurück und hat mittlerweile ein weltweites Netzwerk mit Ablegern auf jedem Kontinent aufgebaut. jei

