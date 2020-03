Helfer nähen Atemschutz

Worms/Grünstadt.Sollte es zu einem Engpass an Atemschutzmasken kommen – das Wormser Klinikum mit seinen 696 Betten, mehr als 2000 Mitarbeitern und 32 000 stationären Patienten im Jahr ist gewappnet: Gemeinsam mit Näherinnen der Feuerwehr und weiteren Unterstützerinnen stellen Mitarbeiterinnen gerade einen Notvorrat an 4000 Masken her. Noch sei das Klinikum Worms zwar mit medizinischen Schutzmitteln versorgt.

