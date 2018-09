Helle Köpfe zu Gast in Heidelberg

Heidelberg.Das Heidelberg Laureate Forum ist eine ganz besondere Woche für die Universitätsstadt am Neckar: Vom 23. bis 28. September werden sich hier nun zum sechsten Mal die besten Mathematiker und Informatiker der Welt sowie 200 ausgewählte Nachwuchswissenschaftler zum Austausch und zur gegenseitigen Inspiration treffen.

Der inzwischen verstorbene Klaus Tschira – ehemaliger SAP-Vorstand – ist bekannt durch vielfältige Sponsoraktivitäten seiner Stiftung. Vor acht Jahren hatte er die Idee, die Welt-Elite und junge Talente in die Rhein-Neckar-Region einzuladen. Vorbild ist die Tagung in Lindau, die seit 1950 Nobelpreisträger und Doktoranden einlädt. Mit dem Lindauer Treffen wollte man nach dem Krieg der Welt zeigen, dass Deutschland noch ein anderes – wissenschaftsfreundliches – Gesicht hat. „Als ich gesehen habe, wie da die Youngsters und Nobelpreisträger von diesem Treffen profitieren, wollte ich das auch machen“, erklärte Tschira seine Motivation.

„Mit Lorbeer bekränzt“

Da es keinen Nobelpreis für Mathematik oder Informatik gibt, werden je Fach jeweils zwei andere Preise verliehen, die das höchste Ansehen haben. Das lateinische Laureatus bedeutet „mit Lorbeer bekränzt“. 33 hochkarätige Laureaten haben zugesagt. Darunter sind vier der fünf Forscher, die im August in Rio de Janeiro mit der Fields- beziehungsweise der Nevanlinna-Medaille ausgezeichnet wurden, ebenso wie der aktuelle Gewinner des Turing Awards. Die Wissenschaftler erwartet eine Woche voller Motivation und Wissensaustausch. Nicht selten ebnet der generationenübergreifende Dialog den Weg zu künftigen Spitzenleistungen.

Neben den Preisträgern aus Mathematik und Informatik kann das Heidelberger Treffen in diesem Jahr gleich zwei Nobelpreisträger begrüßen: William D. Phillips, der 1997 den Nobelpreis für Physik erhielt, hält die diesjährige Lindau Lecture zum Thema „Time, Einstein and the Coolest Stuff in the Universe“. José Ramos-Horta, ehemaliger Staatspräsident von Osttimor, ist Gastredner am Abschlussabend auf dem Heidelberger Schloss. Er erhielt 1996 den Friedensnobelpreis für seine erfolgreichen Bemühungen um eine friedliche Lösung im Osttimorkonflikt. Mit seinem Besuch würdigt er den Beitrag, den das Laureate Forum für den internationalen Dialog leistet. Ein wichtiger Programmpunkt des diesjährigen Forums ist die Podiumsdiskussion mit Experten zum Thema „Blockchain“.

Buntes Rahmenprogramm

Neben Vorträgen, Workshops und Diskussionen sollen gesellige Ausflüge die Gäste aus 60 Ländern begeistern. So stehen eine Bootsfahrt auf dem Neckar, eine Tour ins Technik Museum Speyer, eine Besichtigung des Heidelberger Schlosses sowie ein bayrischer Abend auf dem Programm.

„Wir wollen ihnen diese Woche so schön wie möglich machen“, erklärt Ruth Wetzlar, Leiterin des Organisationsteams. Und einer der jungen Nachwuchswissenschaftler ergänzt: „So wertschätzend werden Mathematiker und Informatiker sonst nie hofiert.“

Info: www.heidelberg-laureate- forum.org

