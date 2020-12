Herrenloser Koffer in der Heidelberger Innenstadt

Heidelberg.Ein herrenloser Koffer in der Heidelberger Fußgängerzone ist am Dienstagmittag gemeldet worden. Laut einem Mitarbeiter dieser Redaktion liegt er quer auf den Armen der Gussfigur "Zeitungsleser" am Anfang der Hauptstraße. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, ist der betroffene Bereich bereits von Beamten abgesperrt worden und sogenannte Entschärfer seinen unterwegs.

Wer diesen Koffer verloren oder vergessen hat, ist laut Polizei derzeit nicht bekannt.

Weiteres war zunächst nicht bekannt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020