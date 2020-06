Hier soll viel „gemacht“ werden

„Herbst“ abgesagt

Die Stadt Heidelberg sagt alle weiteren Großveranstaltungen in diesem Jahr ab. Auch der „Heidelberger Herbst“, der regelmäßig am letzten Septemberwochenende rund 150 000 Besucher in die Altstadt lockt, findet nicht statt. Ebenso die Schlossbeleuchtungen. Ein Fragezeichen stehe noch hinter dem Weihnachtsmarkt. Das hat Oberbürgermeister Eckart Würzner am Mittag bei einem Pressegespräch mitgeteilt. Hintergrund ist die Corona-Pandemie. miro

Providenzkirche öffnet wieder

Heidelberg. Die Heidelberger Providenzkirche öffnet nach gut einjähriger Schließung und zweijähriger Restaurierung wieder am Sonntag, 21. Juni, mit einem „Tag der offenen Kirchentür“. Die zweitälteste Barockkirche Heidelbergs wurde 1661 fertiggestellt, teilte Pfarrer Mirko Diepen von der Heidelberger Altstadtgemeinde Heiliggeist-Providenz, am Montag mit. epd