Hilfe für den Waldrapp

Der Waldrapp zählt zu den am stärksten bedrohten Vogelarten. © Zoo heidelberg

Heidelberg.Bis ins Mittelalter war der Waldrapp von Mitteleuropa bis nach Nordafrika und im Nahen Osten weit verbreitet. Heute zählt er jedoch zu den am stärksten bedrohten Vogelarten weltweit. Der Zoo Heidelberg hat kurzfristig finanzielle Unterstützung für die erfolgreiche Fortsetzung eines europaweiten Artenschutzprojektes für Waldrappen im Jahr 2020 zugesichert. Die Finanzmittel in Höhe von 3 000 Euro stammen zum Teil aus einem Notfallfonds des Artenschutzbudgets des Zoos sowie aus dem erwirtschafteten Überschuss des Heidelberger Zooleuchtens. Das Projekt hat die Wiederansiedlung des Vogels in Salzburg, Bayern und am Bodensee zum Ziel. lor

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.12.2019