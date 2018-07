Historische Feuerwehrfahrzeuge rollen durch die Region

Anzeige

Heidelberg.„Nostalgie in Rot“: Unter diesem Motto sind Oldtimerfahrzeuge von Feuerwehren aus ganz Baden-Württemberg zum Landesfeuerwehrtag in Heidelberg gerollt. Am Samstag konnte man die zum Teil in den 1920er- und 1930er-Jahren gebauten Fahrzeuge auf dem Heidelberger Universitätsplatz bewundern (Bild), heute werden sie unter anderem in Neckargemünd, Wiesloch und Leimen zu sehen sein. Eine Ausstellung über den Feuerwehr-Pionier Carl Metz in der neuen Universität am Universitätsplatz läuft ebenfalls bereits. Am Wochenende 20. bis 22. Juli gibt es Wettbewerbe, eine Fachmesse auf dem Airfield und eine Feuerwehr-Meile auf der B 37 miro