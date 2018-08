Hitzeresistente Bäume gepflanzt

Rhein-Neckar.Zwischen der Pflanzung eines Baumes und der Holzernte vergehen häufig mehr als 100 Jahre. Deshalb haben die Förster im Rhein-Neckar-Kreis den Klimawandel im Blick und bereiten sich schon jetzt darauf vor: „Richtig heiße Sommer wie der aktuelle werden künftig eher die Regel als die Ausnahme“, sagt der Leiter des Kreisforstamts, Dieter Münch. Deshalb pflanzt sein Team derzeit hitze- und trockenheitstolerante Baumarten wie Eiche, Douglasie oder Esskastanie.

Wurzeln sterben ab

Während Schwimmbadbesucher und Eiscafé-Betreiber angesichts der wochenlangen Hitzeperiode jubeln, ächze der Wald mittlerweile unter der großen Wärmebelastung. „Wir hatten fast zwei Wochen am Stück durchgängig über 35 Grad und seit zwei Monaten ist kein Regen gefallen. Und die Schäden zeigen sich bereits an vielen Stellen: Frisch gepflanzte Buchen sterben, alte Buchen haben bereits Anfang August verfärbtes Laub wie sonst erst im Oktober und in den Fichtenbeständen verursachen Borkenkäfer Schäden“, erläutert Münch. „Das langlebige Ökosystem Wald wird auch in den nächsten Jahren noch unter diesem Sommer leiden“, wagt der Förster eine Prognose. So ließen absterbende Wurzeln und der früh einsetzende Blattfall die Bäume geschwächt in die nächste Saison gehen.

„Wie Beobachtungen aus den vergangenen Trockenjahren zeigen, kommen viele Schäden zeitversetzt. Deshalb rechnen wir auch in den nächsten Jahren mit absterbenden Bäumen oder Borkenkäferbefall“, berichtet Philipp Schweigler, Forstbezirksleiter im Kraichgau. sin

