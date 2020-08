Hochbetagtenkann Internet viel bringen

Heidelberg.Auch hochbetagte Pflegeheimbewohner sind nach Ansicht von Professor Andreas Kruse in der Lage, moderne Internettechnik zu nutzen. „Empirische Untersuchungen bestätigen eindrucksvoll, dass alte Menschen dann, wenn sie in die Nutzung von Internet, Smartphone oder Apps eingewiesen werden, vielfach Freude am Arbeiten mit neuen Techniken entwickeln“, sagte der Heidelberger Psychologe und Gerontologe.

Mit dem Einzug von Skype, Twitter oder Videotelefonie würden Bewohnerinnen „viel mehr Möglichkeiten finden, mit der Außenwelt zu kommunizieren, sie werden sehr viel mehr Angebote zur Stimulation im kognitiven, sozialen, emotionalen und alltagspraktischen Bereich vorfinden“, sagte der Mitautor des kürzlich veröffentlichten achten Altenberichts der Bundesregierung. „Diese technischen Innovationen haben ein hohes Anregungs-, Rehabilitations- und Unterstützungspotenzial.“ Zugleich betonte der Experte: „Den zwischenmenschlichen Kontakt sollen und dürfen sie nicht ersetzen.“

Alte Menschen benötigen laut Kruse genauso wie Menschen in jüngeren Lebensjahren Unterstützung bei der Ausbildung von Internetkompetenz. „Hüten wir uns unbedingt vor der Annahme, dass alle Bewohner von Pflegeheimen mit massiven kognitiven Einbußen konfrontiert wären. Dem ist nicht so.“ epd

