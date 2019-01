Hochschule lädt zum Info-Tag

Heidelberg.Abiturienten, die sich trotz Lernstress Gedanken über die Zeit „danach“ machen, können sich am Samstag, 12. Januar, ab 13 Uhr, beim Informationstag der SRH Hochschule (Ludwig-Guttmann-Straße 6) über 40 Studiengänge von Architektur über Management, Musiktherapie und Filminformatik bis Sozialrecht informieren.

Fragen beantworten nach Angaben der Hochschule die Prüfungs-Experten, denn an der SRH Hochschule wird nach dem CORE-Prinzip (Competence Oriented Research and Education) studiert – einem Studienmodell, das alle fünf Wochen eine Prüfung zu einem Fach vorsieht. „Das vermeidet Bulimie-Lernen“, erklärt Isabelle Schulz, die Medien- und Kommunikationsmanagement studiert. „Ich wollte, ich hätte mich so auf mein Abitur vorbereitet: häppchenweise, konzentriert auf ein Thema und auf das, was ich nach dem Studium tatsächlich brauche – nämlich Kompetenzen, nicht nur Wissen.“

Führungen über den Campus

Neben einer allgemeinen Vorstellung der Hochschule gibt es Tipps zur Finanzierung eines Studiums, Infostände der Fakultäten, eine Beratung zum Thema „Studieren mit körperlichen oder psychischen Einschränkungen“ sowie Führungen über den Campus. sin

