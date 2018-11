Höchste Ansprüche an Brücke

Heidelberg.Die geplante Radverbindung zwischen der Bahnstadt und dem Neuenheimer Feld (wir berichteten) ist einen Schritt weiter: In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die Auslobung eines zweistufigen Planungswettbewerbs beschlossen. In Kooperation mit der Internationalen Bauausstellung (IBA) sollen im kommenden Jahr zunächst von Fachleuten Ideen gesammelt und danach deren Umsetzbarkeit ermittelt werden.

25 Millionen Euro Baukosten

Für rund 25 Millionen Euro soll eine durchgehende Brückenkonstruktion für Radler und Fußgänger entstehen: Sie wird von den Gleisen am Hauptbahnhof durch Bergheim verlaufen, den Zubringer der A 656 nach Mannheim sowie mehrere weitere Straßen überspannen und schließlich auch den Neckar überwinden. Die Zufahrtsrampen eingerechnet, soll das Bauwerk nach derzeitigem Planungsstand etwa 800 Meter lang und etwas mehr als sieben Meter breit werden.

„Die südlichen Stadtteile erhalten durch dieses Bauwerk eine schnelle und komfortable Anbindung an das Neuenheimer Feld“, erklärte Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck nach der Sitzung des Gemeinderats. „Durch die Gestaltung von Freiräumen im Umfeld der Brücke soll zudem die Aufenthaltsqualität im Westen Bergheims verbessert werden. Da die Verbindung enorm auf unser Stadtbild wirkt, müssen wir höchste Anforderungen an dieses Bauwerk stellen.“

Folglich sollen sich an den jetzt ausgelobten Wettbewerben interdisziplinäre Teams aus Bauingenieuren, Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern beteiligen– durchaus auch internationale Teams, wie die Stadt betont. Der Ideenwettbewerb soll noch im ersten Halbjahr 2019 erfolgen, dann sollen auch die Bürger wieder mitreden dürfen. Schon im Sommer dieses Jahres gab es eine erste Mitspracherunde, bei der rund 300 Anregungen aus der Bürgerschaft zusammenkamen.

Der Realisierungswettbewerb soll unmittelbar im Anschluss die vielversprechendsten Entwürfe aus dem Ideenwettbewerb „vertiefend bearbeiten“, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung, die nach dem Gemeinderatsbeschluss ein ambitioniertes Zeitlimit setzt: Schon Ende 2019 soll eine Fachjury den Sieger küren.

Ende 2019 soll Sieger feststehen

Die reinen Baukosten für das Projekt waren beim Grundsatzbeschluss des Gemeinderates im Sommer 2017 noch mit rund 15 Millionen Euro veranschlagt worden. Laut Verwaltung führten zusätzliche Landschaftsgestaltungen, Baurisiken und gestiegene Baukosten inzwischen zu einer Erhöhung auf rund 20 Millionen Euro. Weitere knapp fünf Millionen Euro werden für die Planungs- und Wettbewerbskosten angesetzt. „Die Stadt Heidelberg geht davon aus, dass ein Anteil von neun Millionen Euro über Fördergelder von Bund und Land finanziert wird“, erklärte ein Sprecher.

Die geplante Brücke für Fußgänger und Radfahrer soll zwischen dem Stauwehr, das aus Sanierungsgründen in den kommenden Jahren einige Meter weiter Richtung Stadtmitte neu errichtet werden soll, und der Ernst-Walz-Brücke über den Neckar geführt werden. Allein dieser Abschnitt wird etwa 250 Meter lang sein, der genaue Streckenverlauf steht noch nicht fest. Im Neuenheimer Feld ermöglicht die neue Trasse eine Anbindung an Uni und Klinikum, aber auch an den geplanten Radschnellweg nach Mannheim.

In Bergheim wird das Bauwerk durch die ebenfalls geplante Gneisenaubrücke Anschluss an die Bahnstadt erhalten. Vermutlich ab Herbst 2019 soll dieser mit Rampen rund 180 Meter lange Neubau am neuen Großkino entstehen und die Gleise überwinden. Durch die etwa 8,5 Millionen Euro teure Brücke ergibt sich eine direkte Verbindung in Richtung Süden bis Schwetzingen.

