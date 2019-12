Hoffen auf öffentliche Zuschüsse

Heidelberg.Keine der bislang untersuchten Trassen für eine Straßenbahn nach Patrick-Henry-Village (PHV) scheint nach einer Kosten-Nutzen-Analyse zuschussfähig zu sein – mit dieser Nachricht hat die Heidelberger Stadtspitze jüngst im Konversionsausschuss für lange Gesichter gesorgt. Doch wie Stadt und Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) versichern, soll damit noch lange nicht der letzte Zug abgefahren sein. Im Januar, heißt es, werde das Ergebnis vertiefter Analysen von drei Strecken im Gemeinderat vorgestellt. Und vor dem Hintergrund der breiten Klimaschutzdiskussion könnte das Projekt ebenfalls noch einen ordentlichen Schub nach vorne bekommen.

Zwischen Heidelberg und Schwetzingen soll in den nächsten Jahren ein ganzer Stadtteil entstehen: Die Konversionsfläche, auf der einst Angehörige der US-Army mit ihren Familien wohnten, einkauften und ihre Freizeit verbrachten, wird zu einer Kleinstadt für 10 000 Menschen und mit 5000 Arbeitsplätzen entwickelt. Eine nennenswerte ÖPNV-Anbindung gibt es indes bislang nicht. Warum auch: Seit dem Rückzug der Truppen 2014 wohnte niemand mehr dort und zuvor war auf Automobilität und Unabhängigkeit von deutscher Infrastruktur gesetzt worden. Seit 2015 leben im Ankunftszentrum des Landes auf PHV mehrere tausend Geflüchtete. Dafür richtete die Stadt einen Busshuttle ins Zentrum ein. Die nächste ÖPNV-Linie ist der Regionalbus 717, der –ohne Stopp an PHV – von Schwetzingen über die B 535 und L 600a in die Unistadt fährt.

Im Oktober 2018 stellte das Nahverkehrsunternehmen im Gemeinderat drei Varianten vor (siehe Grafik). Die direkteste Verbindung (Variante 1) würde die Bahn in 18 Minuten vom Bismarckplatz zur neuen Siedlung rollen lassen. Mit 9,5 Kilometern (ab dem Stadtteil Bahnstadt) würde dieser Trassenbau 150 Millionen Euro brutto kosten. Allerdings könnten hier langwierige juristische Auseinandersetzungen den Bau ausbremsen, schließlich sind 60 Privatgrundstücke direkt betroffen. In der Variante 2 würde die Bahn ab dem Czernyring parallel zur Speyerer Straße entlangführen. Mit fast zehn Kilometern Länge werden dafür 170 Millionen Euro kalkuliert – die Fahrzeit bliebe gleich. Allerdings sind hier sogar 150 private Grundstücke direkt betroffen. Über den Baumschulenweg führt Variante 3. Mehr als zehn Kilometern lang, gut 160 Millionen Euro teuer und 70 direkt Privatgrundstücken direkt betreffend, verspricht diese Schienenführung eine etwas längere Fahrzeit von 20 Minuten. Eigentlich sollte bereits im Herbst die Diskussion im Gemeinderat vertieft werden. „Wir haben die möglichen Streckenführungen geprüft, aber sie waren alle nicht förderfähig“, bestätigte Würzner dem Konversionsausschuss. Ursprünglich wurden sogar sechs Varianten in die Prüfung durch ein externes Büro geschickt. Zwei fielen aber auf Anraten der Gutachter gleich wieder heraus.

Warum der Kosten-Nutzen-Faktor unter einem Wert blieb, der berechtigte Hoffnung auf Förderung des Landes machte? Für die Stadtverwaltung liegt das offenbar unter anderem an der falsch zugrunde gelegten Einwohnerzahl von PHV, die für 2030 mit 7000 bis 8000 veranschlagt wurde. „Das Bundesverkehrsministerium hat eine Novellierung der Kosten-Nutzen-Berechnung angestoßen“, verweist ein RNV-Sprecher zudem auf politische Tendenzen, die für bessere Finanzierungsbedingungen des ÖPNV sorgen könnten: „Wir sind da optimistisch und gehen davon aus, dass zum Beispiel die CO2-Einspeisung stärker bepreist wird.“ Voraussichtlich in der Januarsitzung des Gemeinderats sollen nun neue Berechnungen zu den drei leicht überarbeiteten Streckenvarianten vorgelegt werden.

