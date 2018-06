Hoffmann wünscht sich Lesezentrum

Noch bis 2015 läuft der Mietvertrag für "Leanders Leseladen" - länger will Inhaberin Gabriele Hoffmann das Geschäft nicht mehr betreiben. © Rothe

Als dem kleinen Mädchen im Restaurant langweilig wurde, ging es zu dem Aquarium inmitten der Tische. Plötzlich schallte es durch den Speisesaal: "Zitronenbuntbarsch, Tigerbarbe, Trauermantelsalmler" - und so ging das eine ganze Weile. Irgendwann applaudierten alle Gäste, weil sich ein kleines Kind so viele Fischnamen merken konnte. Gelernt hatte das Mädchen die Bezeichnungen in "Herders großem

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3839 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.12.2013