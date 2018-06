Hoffnung für ausgelaugte Kopfklinik

Anzeige

Heidelberg.Wasserrohrbrüche sorgen für Betriebsstörungen, es gibt große Probleme mit der Infrastruktur, und im vergangenen Oktober legte gar ein Stromausfall das Gebäude beinahe lahm: Die Heidelberger Kopfklinik bereitet den Verantwortlichen seit geraumer Zeit tatsächlich Kopfzerbrechen. Gestern haben das Wissenschafts- und Finanzministerium ein Signal gesetzt, dass die Situation sich in absehbarer Zeit verbessern wird: 25 Millionen Euro für die Planung der Sanierung sichert das Land zu, weitere Mittel werden unter anderem für den vorgesehenen OP-Ergänzungsbau nach Heidelberg fließen. Insgesamt sieht die gestern in Stuttgart vorgestellte Sanierungsoffensive 400 Millionen Euro für alle vier Standorte der baden-württembergischen Universitätsmedizin vor. In Heidelberg werden allein für die Modernisierung der Kopfklinik 200 Millionen Euro benötigt.

„Die 400-Millionen-Euro-Offensive ist ein deutliches Zeichen an die Universitätsklinika: Wir tun was. Doch die Aufgabe ist groß“, formuliert Finanzministerin Edith Sitzmann bei der Vorstellung der Verteilung der Sanierungsmittel nach einer Kabinettssitzung gestern in Stuttgart. Die vier Universitätsklinika in Heidelberg, Ulm, Tübingen und Freiburg hatten zusammen vorab einen „Brandbrief“ geschrieben und den nötigen Investitionsbedarf auf eine Milliarde Euro beziffert.

„Durch die Modernisierung unserer Klinikgebäude profitieren die Patienten doppelt: Direkt durch eine optimale Behandlung, langfristig durch leistungsfähige Forschung an neuen Therapien. Spitzenmedizin ist teuer. Aber sie ist es wert“, betont Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. „An unseren Universitätsklinika wird Spitzenmedizin geboten und Spitzenforschung geleistet“, zeigt sich auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann überzeugt, dass die Millionen gut eingesetzt sind.