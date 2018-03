Holger Schroeter wird neuer Kanzler

Anzeige

Heidelberg.Die Ruperto Carola hat einen neuen Kanzler: Holger Schroeter (Bild)

wurde in einer gemeinsamen Sitzung des Universitätsrats und des Senats mit großer Mehrheit gewählt. Der 46-Jährige war bisher Vizepräsident für Finanzen und Personal der Universität Göttingen, heißt es in einer Pressemitteilung von gestern. Seine sechsjährige Amtszeit soll am 1. September beginnen. Schroeter wird Nachfolger von Angela Kalous, die sich nach sechs Jahren als Kanzlerin nicht erneut zur Wahl gestellt hat. jei