Holzkohlegrill löste Vergiftung aus

Heidelberg.Die Kohlenmonoxid-Vergiftung, an der am Montag in Heidelberg ein 63-jähriger Mann und seine fünfjährige Tochter gestorben sind, wurde durch einen Holzkohle-Einweggrill ausgelöst. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten, soll der Mann den Grill in der Wohnung entzündet haben.

Nach bisherigem Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass der Vater des Mädchens diesen bewusst entzündete. Den Angaben zufolge hat er einen Abschiedsbrief hinterlassen. Demnach tötete der Mann seine Tochter und sich selbst, weil die Mutter des Kindes mit dem Mädchen ins europäische Ausland ziehen wollte.