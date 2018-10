Hotel-Chefin als Botschafterin

Heidelberg.Eine Universität brauche auch „Kuschelzonen“ und „Wohlfühlorte“, fand Bernhard Eitel. Damit meinte der Rektor der Ruperto Carola nicht die Holzbänke in der Alten Aula des ab 1712 errichteten Heidelberger Universitätsgebäudes, wo sich die Fakultätsdekane in ihren farbigen Talaren, Studenten, Ehemalige und Ehrengäste zur feierlichen Eröffnung des akademischen Jahres drängten. Er meinte vielmehr das Hotel „Europäischer Hof“ an der Friedrich Ebert-Anlage.

„Heerscharen“ von Gästen

Dessen Leiterin Caroline von Kretschmann ernannte der seit 2007 amtierende Rektor zur Ehrensenatorin, die sich „professionell und mit einer besonderen Handschrift“ um die gesellschaftliche Rolle der Stadt und der Universität verdient gemacht habe. Letztere sei „mehr als nur Labore“, hob der Geograf Eitel in seiner Laudatio hervor, ehe er der 50-jährigen promovierten Betriebswirtin eine Medaille samt Urkunde überreichte.

Caroline von Kretschmann sei eine Botschafterin, wenn sie immer wieder „Heerscharen“ von Wissenschaftlern unterbringe, die sich im Rahmen von Tagungen und Kongressen in Heidelberg träfen.

Ebenfalls eine Urkunde und mit jeweils 12 500 Euro auch einen ansehnlichen Habilitationszuschuss erhielten die drei diesjährigen Hengstenberg-Preisträger. Die von Ehrensenator Klaus-Georg Hengstenberg und seiner Frau Sigrid gestiftete Auszeichnung ist zugleich Verpflichtung, ein Symposium zu veranstalten. Diese sollen zwischen Mai und Oktober kommenden Jahres stattfinden.

Während sich die Physikerin Astrid Eichhorn der Struktur der Raumzeit und damit des gesamten Universums widmet, will der Kunsthistoriker Lianming Wang Fragen nach der Mobilität von Sachen und Personen in Nord- und Zentralchina im ersten Jahrtausend vor Christus beantworten. Die Psychologen Monika Eckstein, Martin F. Gerchen und Anna-Lena Zietlow beschäftigen sich mit dem Zusammenhang zwischen sozialer Interaktion und mentaler Gesundheit, wobei es um neue Behandlungsmethoden für psychische Störungen gehen soll.

Diskussion zu Zukunft des Buches

Zietlow nahm nicht nur ihren Preis entgegen, sondern hatte sich kurz zuvor schon mit dem Direktor der Universitätsbibliothek, Veit Probst, sowie dem Historiker Bernd Schneidmüller getroffen, um über „Das Ende des Buches“ und die Chancen und Risiken der Digitalisierung für wissenschaftliches Publizieren zu diskutieren.

Die Nachwuchswissenschaftlerin beschrieb den Druck, in ihrem Fach möglichst viele und qualitativ hochwertige Artikel als „Währung“ im Kampf um Drittmittel und Anerkennung in renommierten, online zugänglichen Fachzeitschriften unterzubringen. Bernd Schneidmüller riet dagegen zu Gelassenheit, Vorsicht und Expertise im Umgang mit dem Medienwandel. Man müsse nicht diskutieren ob, sondern wie wissenschaftliche Ergebnisse im Internet verbreitet und vor allem verwertet werden, um das geistige Eigentum der Forscher zu schützen.

Bibliotheksdirektor Veit Probst sah in der sorgfältigen Prüfung aller Veröffentlichungen ein Mittel, um die Bedeutung der Bibliotheken zu erhalten. Weltweite Vernetzung, zum Beispiel mit der Universität im japanischen Kyoto, mit der man einen neuen Studiengang anbiete, nannte auch Bernhard Eitel als Zukunftsaufgabe – neben der Positionierung für Förderprogramme wie der Exzellenzinitiative. Dabei profitiere man in Heidelberg von einem breiten Fächerkanon, der es erlaube, Projekte in den Geistes- und den Naturwissenschaften zu initiieren.

Trotz wiederkehrender kleiner und großer Schwierigkeiten in administrativen und finanziellen Fragen sah er die Universität Heidelberg weiterhin gut gerüstet für kommende Aufgaben.

