"Hotel Heidelberg" ohne Annette Frier und Christoph Maria Herbst

Heidelberg.Das „Hotel Heidelberg“ bekommt neue Besitzer: Ab 24. Mai sind neue Folgen der ARD-Serie zu sehen, die in Heidelberg spielt. Doch zwei der Hauptdarsteller scheinen sich zurückzuziehen: Annette Frier und Christoph Maria Herbst geben ihre Rollen ab. Laut Drehbuch übernehmen Karin Berger (Susanna Simon) und Mascha Hillinger (Meike Droste) die Leitung des traditionellen, in der Realität nicht existierenden kleinen Hotels auf der Neuenheimer Neckarseite. Und das wird nun zu einem veganen Hotel.

Im sechsten Film „Wer sich ewig bindet“ müssen die Hotelchefin Annette Kramer (Frier) und der Psychotherapeut Ingolf Muthesius ihre Work-Life-Balance neu gewichten, um endlich ein richtiges Familienleben führen zu können. Hotelgründerin Hermine Kramer (Hannelore Hoger ) muss damit klarkommen, dass ihr Lebenswerk nun in fremde Hände kommt. Regie führte Edzard Onneken nach einem Drehbuch von Martin Rauhaus. Die Folge wird am 24. Mai um 20,15 Uhr ausgestrahlt. Eine Woche später, 31. Mai, ebenfalls 20.15 Uhr, sind dann schon die neuen Besitzer an der Reihe. Auch sie empfangen wieder reihenweise Gäste, die ihre eigenen Probleme mit im Koffer haben. Frier und Herbst sind da schon abgereist. miro

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.05.2019