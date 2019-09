Hotelangestellten nachts angegriffen

Schwetzingen.Nachdem sich Mitarbeiter eines Hotels in der Carl-Benz-Straße am frühen Montagmorgen wegen ruhestörenden Lärms beschwert hatten, kam es kurz nach 3 Uhr vor einem nahegelegenen Café zwischen dem 31-jährigen Hotelangestellten und dem zunächst unbekannten Täter zu einer Auseinandersetzung.

Dabei erlitt der 31-Jährige schwere Gesichtsverletzungen erlitt, heißt es im Polizeibericht. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik eingeliefert. Innerhalb einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde der 28-jährige Tatverdächtige, auf den die Beschreibung von Zeugen zutraf, am Bahnhof vorläufig festgenommen. Nachdem er von den Beamten untersucht und seine Personalien aufgenommen worden waren, wurde der Mann wieder entlassen. Die Ermittlungen des Polizeireviers Schwetzingen dauern an. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.09.2019