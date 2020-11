Hotelchefin geehrt

Sylvia, Ernst-Friedrich und Caroline von Kretschmann (v.l.) 2015. © Philipp Rothe

Heidelberg/Stuttgart.Caroline von Kretschmann, Chefin des „Europäischen Hofs“ in Heidelberg, hat am Mittwochabend in der Landeshauptstadt Stuttgart die Wirtschaftsmedaille des Landes erhalten. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut würdigte in einer digitalen Veranstaltung das Engagement als Firmenchefin und Mitglied der IHK Vollversammlung.

„Neben Ihren vielfältigen ehrenamtlichen Funktionen setzen Sie sich mit viel Leidenschaft und Herzblut außerdem für eine fundierte und hochwertige Ausbildung in Ihrem Betrieb ein. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels, von dem Ihre Branche ganz besonders betroffen ist“, betonte Hoffmeister-Kraut. Von Kretschmann übernahm 2013 die Geschäftsführung des Fünf-Sterne Hotels von ihren Eltern Sylvia und Ernst-Friedrich. miro

