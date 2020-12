Hund beißt Jogger im Feldgebiet

Heidelberg.Ein Jogger ist am Dienstagnachmittag in Heidelberg von einem frei laufenden Schäferhund mehrfach in den Oberschenkel und die Wade gebissen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 15 Uhr im Bruchhäuser Weg, im Feldgebiet südlich des Schützenvereins. Der 28-Jährige erlitt oberflächliche Wunden und Hämatome, außerdem wurde seine Hose beschädigt. Die Hundehalterin fuhr mit einem weißen Volvo Kombi davon, obwohl der Geschädigte ihr zurief, dass sie bis zum Eintreffen der Polizei warten solle. Das Autokennzeichen konnte der Jogger nicht ablesen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/34180 bei der Polizei zu melden. mk

