Hund durch die Luft gewirbelt

Leimen.Eine Jugendliche und ihr Hund wurden am Dienstag gegen 19.30 Uhr beim Gassigehen in der Rohrbacher Straße von einem Auto erfasst. Beim Sturz auf die Straße blieb die 16-Jährige unverletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Hund durch die Luft geschleudert und rannte anschließend über angrenzende Bahngleise ins Feld. Der Autofahrer, der in Richtung Heidelberg unterwegs war, entfernte sich. An der Unfallstelle konnten jedoch Teile eines Scheinwerfers aufgefunden und sichergestellt werden.

Noch am selben Abend wurde bekannt, dass rund eine Stunde nach dem Unfall ein silberner Golf, dessen Schweinwerfer defekt war, an die Unfallstelle kam. Nach Zeugenangaben sah sich der Fahrer um. Ein Teil des Kennzeichens ist bekannt. Die Polizei sucht nach ihm. sal

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018