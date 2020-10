Hydrant umgefahren

Große Mengen Wasser sind in die Unterführung gelaufen. © Rene Priebe

Heidelberg.Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen in Heidelberg gegen einen Hydranten geprallt, weswegen eine Kindertagesstätte geschlossen worden ist. Eine keimfreie Wasserversorgung der Kita in der Römerstraße war nach dem Unfall nicht mehr gewährleistet, hieß es seitens der Polizei. Der Wasserhydrant wurde zunächst nur notdürftig verschlossen. Die Berufsfeuerwehr sowie die Stadtwerke waren zum Verschließen des Lecks und Absaugen des Wassers im Einsatz.

Aus dem zerstörten Hydranten war eine große Wassermenge ausgetreten, die in eine nahe gelegene Unterführung floss, so dass zeitweise der rechte Fahrstreifen der Römerstraße ab der Feuerbachstraße in Richtung Innenstadt gesperrt wurde. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 8 Uhr war der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen den Hydranten geprallt, der sich auf einem Zufahrtsweg zu der Kindertagesstätte parallel zur Römerstraße befindet. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06221/99-1700 bei der Polizei. kpl

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/heidelberg

Video Lokales Heidelberg: Auto prallt gegen Hydranten – Kindertagesstätte geschlossen - 00:47 Heidelberg, 20.10.2020: Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Römerstraße in Heidelberg ist ein Hydrant beschädigt worden. Eine Fahrspur in Richtung Innenstadt wurde gesperrt. Heidelberg, 20.10.2020: Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in der Römerstraße in Heidelberg ist ein Hydrant beschädigt worden. Eine Fahrspur in Richtung Innenstadt wurde gesperrt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020