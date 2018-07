Illegal Schutt abgeladen

Anzeige

Neckargemünd.Schwer verletzt worden ist ein 32-jähriger Mann am Sonntag kurz vor 19.30 Uhr auf einem Waldweg an der Kreisstraße zwischen Neckargemünd und Dilsberg. Wie die Polizei gestern mitteilte, wollte der Verletzte offenbar zusammen mit einem weiteren Mann etwa eine Tonne Bauschutt illegal im Wald ablagern. Dazu hatten sie einen ungebremsten Anhänger vom Auto abgekuppelt und diesen von Hand an eine Böschung geschoben. Der Anhänger kam ins Rollen, stürzte etwa zehn Meter einen Anhang hinab und riss den 32-Jährigen mit. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde der Mann vom Anhänger überrollt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt kam der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik. Das Verkehrskommissariat Heidelberg ermittelt weiter. miro