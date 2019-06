Illegale Tierversuche? - Ermittlungen gegen Forscher eingestellt

Eine Mitarbeiterin hält einen geschlossenen Behälter mit Mäusen in einem Labor des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) in den Händen. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz am DKFZ eingestellt. Sie hatte geprüft, ob bei einem Experiment mit Mäusen Straftaten begangen wurden.

© Uwe Anspach