Im Einsatz zugunsten von Hilfsbedürftigen

Heidelberg.Über ein ehrenamtliches Engagement, das Menschen, die dazu selbst nicht in der Lage sind, bei der Bewältigung ihrer Angelegenheiten hilft, informiert der dritte Betreuertag des Heidelberger Amtsgerichts am Dienstag, 3. März. Die Veranstaltung, die um 17 Uhr im Heidelberger Justizzentrum (Kurfürsten-Anlage 15) beginnt, richtet sich nicht nur an aktive ehrenamtliche Betreuer, sondern an alle Interessierten.

Nach Grußworten von Amtsgerichtsdirektorin Jutta Kreuz und Landgerichtspräsident Frank Konrad Brede referiert Roman Géronne über „Aktuelle Entwicklungen im Betreuungsrecht“ und Martin Wehling über „Medikamentenabgabe im Alter“.

Im Rahmen des Betreuertages wird gegen 18 Uhr die Wanderausstellung „Das Leuchten in den Augen“ von Fotograf Sven Fritzsch eröffnet, die Momentaufnahmen von an Demenz erkrankten Menschen zeigt. Sie kann bis zum 24. März zu den Öffnungszeiten des Justizzentrums kostenlos besucht werden. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.02.2020