Im Frühjahr sollen Hotelgäste einziehen

Heidelberg. Von hier aus hat man bei schönem Wetter einen atemberaubenden Blick über ins Neckartal und in die Rheinebene. Jeden Tag kommen Touristen herauf. Auch der amerikanische Schriftsteller Mark Twain soll sich hier 1878 von einer Schaffenskrise befreit haben.

Die Brüder Fritz und Philipp Ueberle, die unter anderem das „Bootshaus“ in der Heidelberger Vangerowstraße betreiben, sollen das restaurant und ein „Bergstüble“ betreiben. den Betrieb Gastronomie gab es an dieser Stelle schon sehr früh: Johann Müller eröffnete hier 1864 eine Gastwirtschaft, die auf Bitten der Stadt am Wochenende für Ausflügler öffnete. 1894 wurde an dieser Stelle ein kleines Hotel gebaut. Zuletzt scheiterten mehrere Ideen: Eine Art Alpenhotel sollte 2002 hier entstehen. Doch die Pächter gingen pleite, das Haus wurde versteigert. 2007 hatte der Konzertveranstalter Matthias Hoffmann Pläne für ein Luxushotel - auch er gab ein Jahr später bereits auf. Vom alten Gebäude bleibt nicht mehr viel: Die alten, auf Fels gemauerten Wände seien aus statischen Gründen nicht zu erhalten gewesen, bedauert der Hamburger Architekt Ralph Flum, den den Heidelberger Kollegen Hans-Jörg Maier an seiner Seite hat.

An die lange Geschichte der Königstuhl-Gastronomie erinnert weiterhin der gut 300 Jahre alte Gewölbekeller, der in den Neubau integriert wird. An den Besuch des berühmten Schriftstellers soll in einer Dauerausstellung erinnert werden. Seinen Bestseller „Huckleberry Finn“ soll Twain bereits im Kopf gehabt haben, als er herkam. Doch die gute Luft und andere Annehmlichkeiten sollen das Schreiben beflügelt haben - der Roman erschien 1984. Ein Schriftwechsel Twains mit den damaligen Wirtsleuten ist erhalten.

