Im Gasthaus "Zum Roten Ochsen" speiste schon Marilyn Monroe

Ein Erfolgsrezept, obwohl Systemgastronomie, Eventküchen und Popup-Restaurants ebenfalls um Gäste buhlen. Ein Besuch in der historischen Wirtstube.

Heute klappern weder Töpfe in der Küche, noch Besteck auf den alten, vielfach mit eingeritzten Initialen verzierten Tischen. Einmal im Jahr, im Dezember und Januar, schließt der „Ochsen“. Zeit für Chef Philipp Spengler und seine Familie, mal Luft zu holen - und Renovierungsarbeiten durchführen zu lassen. Diesmal ist die Decke im ersten Schankraum an der Reihe: Der Putz wird erneuert und eine Lampe montiert. Ab 20. Januar öffnet das traditionsreiche Lokal wieder.

Drei Töchter wachsen nach

Als Philipp Spengler vor 25 Jahren in die Leitung des Familienbetriebs einstieg, hatte er eigentlich noch in die Welt hinausgehen wollen - nach der Kochausbildung im renommierten „Europäischen Hof“ und Stationen an weiteren erstklassigen Häusern in Berlin, München und Köln stand ihm eine Karriere offen. Statt dessen bereitete er sich mit einem Praktikum im Mannheimer Mövenpick Marché und in der Hotelfachschule auf die Übernahme des „Ochsen“ vor. Dort lernte er auch seine Frau Anne kennen, mit der er drei Töchter hat. Eva (23) und Hannah (21) absolvieren bereits Ausbildungen in der Gastronomie/Hotellerie, während Sophia (14) noch zu Schule geht. Ob hier tatsächlich eine neue „Ochsen“-Wirtin heranwächst, sei aber noch offen, betont der stolze Papa. Seine Mutter Ute hingegen hilft noch kräftig mit: Unter anderem pellt sie jeden Tag im Rekordtempo kiloweise Kartoffeln, die zu Bratkartoffeln und Kartoffelsalat verarbeitet werden.

Etwa 500 Stammgäste aus einem Umkreis von 50 Kilometern kommen, aber auch international ist der „Rote Ochse“ bekannt - schon wegen der vielen Studierenden, die irgendwann in alle Welt ziehen und von ihm schwärmen. Beinahe täglich komme jemand herein, der mit Kind und Enkel dort essen möchte, wo er seine Jugend verbrachte - für viele Amerikaner sei das der Höhepunkt ihrer Europareise.

Auch viele Prominente ließen es sich schon in der alten Stube schmecken. Früher war es regelmäßig Heinrich George, der im Schlosshof seinen „Götz von Berlichingen“ gab. Ein Foto an der Wand zeigt ihn. Direkt darunter die Geburtsanzeige für den Sohn Götz George, den „Schimanski“-Schauspieler. Zwei Jahre vor seinem Tod im Juni 2016 setzte er auf das vergilbte Papier noch seine Unterschrift: Anne Spengel hatte ihn eingeladen, das einstige Stammlokal seines Vaters zu besuchen.

Etwa zehn Prozent der 30 000 Essen im Jahr seien heute vegetarisch - angerichtet werden etwa Käsespätzle, Salatteller und Semmelknödel in Pilzragout. Auch das also eher konservative Gerichte. Diese aber, fühlt sich Spengel in seiner Auswahl bestätigt, gibt es immer seltener: „Heute macht kaum noch jemand ein deutsches Restaurant auf.“

